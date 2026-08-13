Zhejiang Grandwall Electric Science Technolog A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zhejiang Grandwall Electric Science Technolog A hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0.47 CNY gegenüber 0.400 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 4.00 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.19 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch