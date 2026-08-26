|
26.08.2026 06:37:00
Zhejiang Gongdong Medical Technology A präsentierte Quartalsergebnisse
Zhejiang Gongdong Medical Technology A hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.10 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.110 CNY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 299.4 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Gongdong Medical Technology A 290.2 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI etwas höher -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich auf grünem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt fällt ins Minus. Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.