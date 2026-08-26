Zhejiang Gongdong Medical Technology A präsentierte Quartalsergebnisse

Zhejiang Gongdong Medical Technology A hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.10 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.110 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 299.4 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Gongdong Medical Technology A 290.2 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch