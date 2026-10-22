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22.10.2026 06:37:00
Zhejiang Gongdong Medical Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Zhejiang Gongdong Medical Technology A hat am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.17 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.100 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 307.9 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 288.2 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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