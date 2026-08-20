Zhejiang Feida Environmental Science Technology gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zhejiang Feida Environmental Science Technology hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.10 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zhejiang Feida Environmental Science Technology ein EPS von 0.090 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 923.0 Millionen CNY – eine Minderung von 4.64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 967.9 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch