|
20.08.2026 06:37:00
Zhejiang Feida Environmental Science Technology gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Zhejiang Feida Environmental Science Technology hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.10 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zhejiang Feida Environmental Science Technology ein EPS von 0.090 CNY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 923.0 Millionen CNY – eine Minderung von 4.64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 967.9 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI freundlich -- DAX leichter -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt sind kleine Gewinne zu sehen. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.