Zhejiang Expressway gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zhejiang Expressway liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zhejiang Expressway die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Zhejiang Expressway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.26 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.240 HKD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28.03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.66 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.97 Milliarden HKD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch