|
31.08.2026 06:37:00
Zhejiang Expressway gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Zhejiang Expressway liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zhejiang Expressway die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Zhejiang Expressway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.26 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.240 HKD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28.03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.66 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.97 Milliarden HKD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden zum Wochenbeginn mit Verlusten erwartet. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.