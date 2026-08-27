Zhejiang E-P Equipment A präsentierte Quartalsergebnisse

Zhejiang E-P Equipment A lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.62 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang E-P Equipment A 0.640 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.18 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 15.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.89 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch