Zhejiang Dong Ri stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zhejiang Dong Ri stellte am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.06 CNY gegenüber 0.100 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11.33 Prozent auf 178.0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 200.8 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch