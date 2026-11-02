Zhejiang Dingli Machinery stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zhejiang Dingli Machinery veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.18 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.07 CNY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Zhejiang Dingli Machinery 3.39 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 44.97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.34 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 1.51 CNY je Aktie sowie einen Umsatz 3.54 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch