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13.08.2026 06:37:00
Zhejiang Dehong Automotive Electronic Electrical präsentierte Quartalsergebnisse
Zhejiang Dehong Automotive Electronic Electrical gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Zhejiang Dehong Automotive Electronic Electrical hat ein EPS von 0.02 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.020 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.
Auf der Umsatzseite hat Zhejiang Dehong Automotive Electronic Electrical im vergangenen Quartal 278.4 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23.44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zhejiang Dehong Automotive Electronic Electrical 225.5 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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