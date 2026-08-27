Zhejiang Conba Pharmaceutical: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zhejiang Conba Pharmaceutical hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Zhejiang Conba Pharmaceutical hat ein EPS von 0.07 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.070 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz wurde auf 1.80 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.67 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch