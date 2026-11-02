Zhejiang Chint Electrics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Chint Electrics hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.52 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Chint Electrics 0.760 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 16.30 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.78 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch