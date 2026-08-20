Zhejiang Chint Electrics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Zhejiang Chint Electrics äusserte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.88 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.640 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 16.76 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 11.29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.06 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch