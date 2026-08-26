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26.08.2026 06:37:00
Zhejiang China Light Textile Industrial City Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Zhejiang China Light Textile Industrial City Group hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0.02 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhejiang China Light Textile Industrial City Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0.100 CNY in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhejiang China Light Textile Industrial City Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 11.33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 235.7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 265.8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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