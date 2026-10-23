Zhejiang China Commodities City Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhejiang China Commodities City Group gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0.27 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zhejiang China Commodities City Group 0.320 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5.81 Prozent auf 5.04 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.35 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch