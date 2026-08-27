Zhejiang China Commodities City Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang China Commodities City Group hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.18 CNY, nach 0.160 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 5.69 Milliarden CNY gegenüber 4.55 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch