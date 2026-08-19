Zhejiang CF Moto Power A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang CF Moto Power A äusserte sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4.19 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3.85 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 8.03 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.60 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 4.91 CNY je Aktie sowie einen Umsatz 7.49 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch