Zhejiang Cady Industry A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Zhejiang Cady Industry A äusserte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.06 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.150 CNY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6.84 Prozent auf 196.9 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 211.3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch