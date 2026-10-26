ZheJiang AoKang Shoes legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ZheJiang AoKang Shoes hat am 24.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.18 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0.290 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 33.88 Prozent auf 263.5 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 398.6 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch