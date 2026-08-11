ZheJiang AoKang Shoes: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ZheJiang AoKang Shoes stellte am 08.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0.120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 30.38 Prozent zurück. Hier wurden 341.8 Millionen CNY gegenüber 490.9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch