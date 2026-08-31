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31.08.2026 06:37:00
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0.58 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical 0.730 CNY je Aktie verdient.
Mit einem Umsatz von 1.83 Milliarden CNY, gegenüber 2.24 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18.12 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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