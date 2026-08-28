Zhangjiagang Guangda Special Material A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zhangjiagang Guangda Special Material A lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.02 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhangjiagang Guangda Special Material A 0.510 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7.62 Prozent auf 1.30 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.41 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch