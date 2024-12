ZGKB ernennt Martina Bonati zur Privat- und Firmenkunden-Chefin

Zug (awp) - Die Zuger Kantonalbank (ZGKB) befördert Martina Bonati in die Geschäftsleitung. Sie werde neue Leiterin des Departements Privat- und Firmenkunden, teilte das Institut am Mittwochabend mit.

Sie tritt damit die Nachfolge von Daniela Hausheer an, so das Communiqué weiter. Diese habe sich entschieden, die Bank per Ende Juni 2025 zu verlassen.

Bonati arbeitet laut den Angaben seit acht Jahren für die ZGKB. Zuletzt sei die 46-Jährige als Bereichsleiterin für die Unternehmensentwicklung und das Projektmanagement verantwortlich gewesen. Vor ihrem Wechsel zur ZGKB habe sie während zwölf Jahren für das Private Banking der Credit Suisse gewirkt.

rw/tv