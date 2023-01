ZGKB-Aktie in Grün: Regierungsrat wählt Erwin Bucher in den Bankrat der Zuger Kantonalbank

Ab der Generalversammlung am 13. Mai wird er im Gremium Einsitz nehmen, wie das Institut am Dienstag mitteilte. Die Wahl steht unter Vorbehalt der Bestätigung durch den Kantonsrat.

Aktuell ist Bucher seit 2015 Chef der internen Revision bei Swiss Life. Davor war in diversen Banken im Bereich der Revision tätig. Im Bankrat der Zuger Kantonalbank wird er Heinz Leibundgut ersetzen, der per 13. Mai aus dem Gremium ausscheidet. Dessen Position als Vorsitzender des Prüfungs- und Risikoausschusses wird künftig Silvan Schriber übernehmen, der seit 2029 Mitglied des Bankrats ist.

Neben der Wahl von Erwin Bucher hat der Regierungsrat in seiner Sitzung vom 17. Januar 2023 die übrigen vom Kanton zu wählenden Bankratsmitglieder in ihrem Amt bestätigt, hiess es in der Mitteilung.

Die Zuger Kantonalbank-Aktie gewinnt im Handel an der SIX zeitweise 0,27 Prozent auf 7'400 Franken.

Zug (awp)