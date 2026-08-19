Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079
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19.08.2026 17:35:00
ZF Friedrichshafen setzt auf Rettungsplan North Star, dm setzt auf Wero statt PayPal, Moderna-Aktie hebt ab
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu eBay Inc.
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19.08.26
|eBay Aktie News: Anleger schicken eBay am Abend ins Plus (finanzen.ch)
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19.08.26
|eBay Aktie News: eBay zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
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14.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in eBay von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
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10.08.26
|GameStop könnte Berichten zufolge milliardenschwere Offerte für eBay zurückziehen - Aktien uneins (AWP)
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07.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
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03.08.26
|Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
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03.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: Anleger lassen S&P 500 zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
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03.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu eBay Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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Moderna am 19.08.2026
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Börse aktuell - Live TickerSMI freundlich -- DAX leichter -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt sind kleine Gewinne zu sehen. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.