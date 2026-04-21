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21.04.2026 11:25:40

ZEW-Konjunkturerwartungen fallen im April unerwartet deutlich

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für Deutschland ermittelten Konjunkturerwartungen sind im April unerwartet deutlich gefallen. Wie das ZEW mitteilte, sank der Index der Konjunkturerwartungen auf minus 17,2 (März: minus 0,5) Punkte. Das war der niedrigste Stand seit Dezember 2022. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang auf minus 5,0 Punkte prognostiziert. Der Index der Lagebeurteilung verschlechterte sich auf minus 73,7 (minus 62,9) Punkte. Die Prognose hatte auf minus 70,9 gelautet.

"Die wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs für die deutsche Konjunktur gehen weit über den Anstieg der Preise hinaus: Die Sorge vor einer längerfristigen Verknappung des Energieangebots hemmt Investitionen und schwächt die Wirkung staatlicher Impulse", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Zahlen.

Die Konjunkturerwartung für den Euroraum sanken auf minus 20,4 (minus 8,5) Punkte, während die Lagebeurteilung auf minus 43,0 (minus 29,9) Punkte zurückging.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2026 05:26 ET (09:26 GMT)

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