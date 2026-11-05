Zevra Therapeutics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Zevra Therapeutics präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Zevra Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.010 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44.90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 37.8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 26.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch