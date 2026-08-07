Zevra Therapeutics legte Quartalsergebnis vor

Zevra Therapeutics hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0.14 USD. Im letzten Jahr hatte Zevra Therapeutics einen Gewinn von 1.24 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Zevra Therapeutics 39.7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 53.25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch