Zevia PBC Registered A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zevia PBC Registered A hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zevia PBC Registered A ein EPS von -0.010 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 45.0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 44.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch