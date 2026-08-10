|
10.08.2026 06:37:00
Zett veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Zett liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zett die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 15.97 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zett noch ein Gewinn pro Aktie von 10.71 JPY in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zett in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15.59 Milliarden JPY im Vergleich zu 14.47 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert --US-Börsen schliessen mit moderaten Verlusten -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.