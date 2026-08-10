Zett veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Zett liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zett die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 15.97 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zett noch ein Gewinn pro Aktie von 10.71 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zett in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15.59 Milliarden JPY im Vergleich zu 14.47 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch