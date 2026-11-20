Zetkama hat am 19.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1.38 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3.07 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1.13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 199.3 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 197.0 Millionen PLN.

Redaktion finanzen.ch