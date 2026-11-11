Zeta Global A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Zeta Global A lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 46.12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 492.7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 337.2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch