Zeta Global A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zeta Global A hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0.060 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Zeta Global A mit einem Umsatz von insgesamt 442.8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 308.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 43.55 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch