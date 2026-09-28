Zespol Elektrowni Patnow-Adamow-Konin: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Zespol Elektrowni Patnow-Adamow-Konin hat am 25.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.91 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.300 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Zespol Elektrowni Patnow-Adamow-Konin mit einem Umsatz von insgesamt 227.2 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 335.1 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 32.22 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch