Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2.27 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA -1.010 PLN je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12.90 Prozent auf 454.0 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 402.1 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch