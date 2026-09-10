Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA hat am 08.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.42 PLN gegenüber 1.50 PLN im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 471.6 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 446.0 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch