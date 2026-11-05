Zeria Pharmaceutical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zeria Pharmaceutical hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 70.17 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 14.67 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.01 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 17.30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.47 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch