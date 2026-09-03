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03.09.2026 06:37:00
Zepp Health A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Zepp Health A hat am 01.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.72 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Zepp Health A mit einem Umsatz von insgesamt 63.6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6.73 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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