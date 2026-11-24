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24.11.2026 06:37:00
Zepp Health A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Zepp Health A präsentierte in der am 22.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Zepp Health A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.80 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.100 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9.76 Prozent zurück. Hier wurden 68.5 Millionen USD gegenüber 75.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.ch
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