Zepp Health A präsentierte in der am 22.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Zepp Health A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.80 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.100 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9.76 Prozent zurück. Hier wurden 68.5 Millionen USD gegenüber 75.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch