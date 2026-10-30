ZEON: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ZEON hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ZEON 0.510 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3.34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 701.3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 724.7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch