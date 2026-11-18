Zeo Energy hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zeo Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 26.4 Millionen USD im Vergleich zu 23.9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch