Zeo Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Zeo Energy hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Zeo Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.07 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Zeo Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10.66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch