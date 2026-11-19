Zentek hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Zentek hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.14 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.020 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 0.0 Millionen CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0.0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch