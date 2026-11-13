ZENSHO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ZENSHO hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 117.40 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ZENSHO 94.64 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 364.17 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ZENSHO 322.52 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch