ZENSHO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ZENSHO hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 91.20 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ZENSHO 48.61 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat ZENSHO 324.81 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11.84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 290.42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch