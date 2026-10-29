Zenotech Laboratories: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Zenotech Laboratories hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.42 INR. Im Vorjahresquartal waren -0.140 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 36.39 Prozent zurück. Hier wurden 71.5 Millionen INR gegenüber 112.4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch