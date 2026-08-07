ZENKOKU HOSHO legte Quartalsergebnis vor

ZENKOKU HOSHO hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0.15 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.150 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz lag bei 73.9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 6.99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 79.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch