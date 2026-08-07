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07.08.2026 06:37:00
ZENKOKU HOSHO legte Quartalsergebnis vor
ZENKOKU HOSHO liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ZENKOKU HOSHO die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 49.39 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 44.53 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ZENKOKU HOSHO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.77 Milliarden JPY im Vergleich zu 11.48 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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