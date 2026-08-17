Zenken stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zenken äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 13.16 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zenken 3.88 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Zenken mit einem Umsatz von insgesamt 1.52 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14.93 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 43.79 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Zenken 28.19 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat Zenken im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5.03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.82 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 5.54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch