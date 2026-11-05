Zenith Fibres öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Zenith Fibres lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Zenith Fibres hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.87 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.150 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 183.6 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 96.45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zenith Fibres einen Umsatz von 93.5 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch