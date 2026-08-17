Zenith Fibres mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zenith Fibres präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 2.89 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zenith Fibres 0.960 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 58.94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 154.5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 97.2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch